-KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK İSTİFAYI YORUMLADI LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum kesiminde hükümetin istifasının, Kıbrıs sorununun çözümü için sürdürülen yoğun müzakere sürecinin seyrine olumsuz etki yapmaması ve zaman kaybına yol açmaması beklentisinde olduğunu bildirdi. KKTC Başbakanı Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının tüm samimiyetiyle yıl sonuna kadar bir anlaşmayı kovalama tutumunu koruduğunu belirterek, ''Güney Kıbrıs'ın da bu gelişmenin çözüm sürecini olumsuz etkilemesine izin vermemesi ve gerçekçi çözüm iradesi sergilemesi beklentisi içindeyiz'' ifadesini kullandı. Başbakan Küçük, açıklamasında şunları kaydetti: ''Güney Kıbrıs'ta hükümetin istifası, geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamanın ardından gelen gelişmelere dayandığı bir gerçektir. Bu felaketin, koalisyon ortakları arasında var olan huzursuzluğun açığa çıkmasını da tetiklediği düşünülmektedir. Bu gelişmeler, Güney Kıbrıs'ın tümüyle kendi iç meselesi olmakla birlikte, istifanın ya da kurulacak yeni hükümetin sürdürülmekte olan yoğun müzakere sürecinin seyrine olumsuz bir etki yapmaması ve zaman kaybına yol açmaması en büyük dileğimizdir. Biz, tüm samimiyetimizle yıl sonuna kadar bir antlaşmayı kovalama yönündeki tutumumuzu korurken, Güney Kıbrıs'ın da bu gelişmenin çözüm sürecini olumsuz etkilemesine izin vermemesi ve gerçekçi çözüm iradesi sergilemesi beklentisi içindeyiz.''