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KKTC Başbakanı Erhürman, ödüllü oyuncu Ergüçlü'yü kabul etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, 18

01 Kasım 2018 02:30

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, 18. Uluslararası Film Festivali\'nde \'En İyi Kadın Oyuncu\' ödülünü kazanan oyuncu Hazar Ergüçlü\'yü kabul etti.
18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali\'nde \'Kar\' filmindeki rolü ile en iyi kadın oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman\'ı ziyaret etti. Başbakan Erhürman, KKTC doğumlu olan Ergüçlü\'nün başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, \"Sevgili Hazar\'ın başarılarının devamını dilerim\" dedi.
Ergüçlü de, Başbakan Erhürman\'a gösterdiği yakınlık için teşekkür etti. Ergüçlü, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile de görüşmüştü. Akıncı, Kıbrıs Türk halkı olarak Ergüçlü\'nün başarılarıyla gururlandıklarını belirtmişti.
\'BABASININ KIZI\' PAYLAŞIMI
Oyuncu Ergüçlü, görüşmeden sonra babası Süleyman Ergüçlü ile Güney Kıbrıs\'a geçti. Baba-kız bir kafede oturarak sohbet etti. Süleyman Ergüçlü, bu anı \'Babasının kızı\' iletisiyle paylaştı.

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