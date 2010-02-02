KKTC Ban Ki-moon'u bekliyormuş

Adaya ilk kez giden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile görüştü. Ban, Kıbrıs'taki Türkler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.



Kıbrıs'ı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Güney Kıbrıs'tan, KKTC'ye geçti. Ban KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile görüştü. Ardından Rum lider Dimitris Hristofyas'ın da katılımı ile üçlü bir zirve düzenlendi.



Görüşmenin ardından yapılan üç liderin katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında Ban ki-moon şunları kaydetti:



"Kıbrıs'a bu sorunun çözülmesine olan desteğimi göstermek için geldim. Sorunun çözümünde ilerlemeler kaydedildiğini gözlemledim. Artık Kıbrıs'ta bütünlüklü bir anlaşmanın vakti geldiğine inanıyoruz. Liderler de en kısa zamanda çözüme ulaşma inancında. İkisi de çözüm iradesi konusunda teminat verdiler."



Rum lider Hristofyas ise, çözüm yolunda her iki tatrafın da meşru isteklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.



Mehmet Ali Talat ise, yürütülen müzakerelden memnun olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:



"Zaman çözümün lehinde değil. İvedilikle bir çözüme ulaşmamız gerekiyor. Bir buçuk yıldır müzakereler devam ediyor. Bazı konularda farklılıklar söz konusu, ancak başlamış olduğumuz noktadan çok daha ileri bir noktadayız. Bunu söylüyor olmak memnun edici. Müzakereler her halde devam etmek zorunda."



Kıbrıslı Türkler yoğun ilgi gösterdi





Adaya dün gelen Ban, önce Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunmuştu.



Lokmacı'dan geçerek, KKTC Cumhurbaşkanlığına 25 kişilik heyetiyle birlikte gelen Ban, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından kapıda karşılandı. İkili el sıkışarak basına görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti.



Ban Kıbrıslı Türkler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ban'a karanfil veren Kıbrıslılar, “Kıbrıs'ta barış engellenemez”, "Barış, demokrasi, federasyon" şeklinde sloganlar attı, "Çözüm için liderleri cesaretlendirin", "Çözüm Şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Cumhurbaşkanı Talat, heyetler arası görüşmeden sonra, yaklaşık yarım saat kadar baş başa görüştü. Görüşmenin ardından yemeğe geçildi. Yemekte, Talat ve Ban konuşma yaptılar.



KKTC Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs'ta zamanın çözümün aleyhine çalıştığını belirterek, ''Acil bir çözüm istiyoruz. Ben üzerime düşen sorumluluğu almaya hazırım'' dedi.



BM Genel Sekreteri Ban da, Kıbrıs müzakerelerinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeden etkilendiğini ifade ederek, BM'nin çözüm için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi.



Çözüm için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Ban, liderlerin çabalarını övdü. Ban, Talat'ı, liderliğinden ve cesaretinden dolayı da kutladı.



Kaderimiz elinizde





Beraberinde 25 kişilik bir heyetle aday ilk kez gelen Ban, Larnaka Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda uluslararası toplumun beklentisinin yüksek olduğunu ifade ederek, bu soruna bulunacak çözümün, bölgedeki ve dünyadaki diğer sorunların çözümü için de esin kaynağı olacağını kaydetti.



Ban, Kıbrıs'a, Kıbrıs sorununun çözümü için iki lider tarafından harcanan çabalara şahsi desteğini belirtmek için geldiğini belirterek, Kıbrıs Türk ve Rum halkına ''Kaderiniz kendi elinizdedir'' diye seslendi.



Çözüm konusunda iyimserim





BM Genel Sekreteri olarak ilk kez Kıbrıs'a giden Ban, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yolunda iyimser olduğunu söyledi.



Kıbrıs'a ilk kez gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ban, BM'nin, iki liderin çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak üzere burada olduğunu söyledi. Ban, ''Kıbrıs sorununun çözümünde var olan sorunların bilincindeyim, ancak bir çözüme ulaşılması mümkündür'' diye konuştu.



Liderleri cesaretlendirmek için burdayım





Ban Ki-mun, iki liderin çabalarını takdir ettiğini de belirterek, ''Onları, nihayetinde başarıya ulaşmaları için cesaretlendirmek üzere buradayım. Bunun olması için cesarete, esnekliğe ve vizyona ihtiyaç vardır'' diye konuştu.



BM Barış Gücü'nün 45 yılı aşkın süredir Ada'da bulunduğunu ve ''barışın korunması'' amacıyla görev yaptığını kaydeden Ban, Kıbrıs Türk ve Rum halklarına seslenerek, ''Kaderiniz kendi ellerinizdedir'' dedi. Ban, varılacak bir çözümün çok faydaları olacağına işaret etti.



Genel Sekreter Ban, daha sonra, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile akşam yemeğinde buluştu.



BM heyetinden 14 ve Rum siyasi parti başkanları dahil olmak üzere Rum tarafından da 14 davetlinin katıldığı yemekte, Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban birer konuşma yaptılar.



Hristofyas 'ın konuşması





Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas, Ban'a, ''Kıbrıs sorununa her iki toplumun da kabul edeceği adil, yaşayabilir ve bu şartlar altında işleyebilir bir çözüm bulunması için bütün engelleri aşma yönünde hiçbir çabadan kaçınılmayacağını'' söyledi.



''BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ilkeleri temelinde hareket ederek; iki bölgeli, iki toplumlu, Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliği, tek egemenliği, tek uluslararası temsiliyeti ve tek vatandaşlığı olan bir federasyon için zeminin belirlemesinden dolayı minnettar olduklarını'' kaydeden Hristofyas, ''Sayın Mehmet Ali Talat'ın ve benim, iki toplum lideri olarak uzlaştığımız zemin de budur'' dedi.