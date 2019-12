-KKTC Bakanlar Kurulu'ndan TPAO'ya ruhsat LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), KKTC deniz yetki alanlarında petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verme kararı aldı. Başbakan İrsen Küçük başkanlığında akşam saatlerinde olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, dün New York'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun imzaladığı Türkiye-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ile petrol ve doğalgaz konularıyla ilgili gelişmeleri ele aldı. Toptıdan sonra açıklama yapan KKTC Başbakanı İrsen Küçük, ''Bakanlar Kurulumuz KKTC tarafınca deniz yetki alanlarında TPAO'ya karar ekinde tarif edilen alanlarda petrol ve doğalgaz araması hususunda ruhsat verilmesini karara bağlamıştır'' dedi. KKTC ve Türkiye teknik heyetlerinin Ankara ve Lefkoşa'da yaptıkları ortak çalışmalarında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adası çevresinde petrol ve doğalgaz ile ilgili sondaj çalışmalarına başlaması halinde, Türkiye-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalanması ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ada etrafındaki deniz alanlarında petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verilmesi hususlarında ilke mutabakatına varıldığını anımsatan Başbakan Küçük, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede, dün Cumhurbaşkanımız ve Anavatan Türkiye'nin Sayın Başbakanı arasında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın her iki ülke Meclislerinde en kısa sürede onaylanması beklenmektedir. Bu vesileyle Türkiye ve KKTC tarafları arasında yapılan temas ve görüşmelerde Ada ve çevresindeki tüm doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarımızın korunması yönündeki kararlılığımız bir kez daha vurgulanmış ve bu amaçla gerekli olan tüm adımların süratle atılacağı yinelenmiştir. Bakanlar Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda taraflar arasında varılan mutabakat ve bu çerçevede yapılan teknik çalışmaları da dikkate alarak, mevcut mevzuatımız muvacehesinde TPAO'ya Ada'nın etrafındaki deniz sahalarında arama ruhsatı verilmesi konusunu ele almıştır. Bu çerçevede Bakanlar Kurulumuz KKTC tarafınca deniz yetki alanlarında TPAO'na karar ekinde tarif edilen alanlarda petrol ve doğalgaz araması hususunda ruhsat verilmesini karara bağlamıştır. Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu karar ekleriyle birlikte süratle Resmi Gazete'de yayınlanacaktır.'' TPAO'nun kararlarında tarif edilen sahalarda arama faaliyetlerine başlayabilmesi amacıyla gerekli koordinasyon ilgili Türk makamlarıyla yapıldığını kaydeden Başbakan Küçük, şöyle konuştu: ''KKTC, bu sürecin başından itibaren vurgulandığı gibi adanın kıta sahanlığının tümü üzerindeki meşru haklarını korumakta kararlıdır. Adamızın ve içinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz bölgesinin bir barış, istikrar ve işbirliği alanı haline gelmesini öncelikli hedef olarak benimseyen Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde devam eden kapsamlı müzakere sürecinin en kısa sürede olumlu bir neticeye varması hususundaki çabalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Rum tarafının da gerginlik yaratmaktan medet ummak yerine, barış ve uzlaşı yönünde benzer bir irade ortaya koyabilmesi halinde bu hedefe kolaylıkla ulaşabileceğimize inandığımızı da vurgulamak isterim. Anavatan Türkiye ile birlikte petrol ve doğalgaz arama konusunda atmış olduğumuz bu adımın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.'' Başbakan Küçük, bir soru üzerine, New York'a imzalanan anlaşma metninin ellerine ulaştığını ve mecliste temsil edilen 5 partinin genel başkanına da ulaştırdıklarını belirtti. Küçük, TPAO'ya verilen ruhsatın nereleri kapsadığı yönündeki bir soru üzerine de, ''Bunlar görüşülecektir, görüşülmeye devam ediyor. Sınırlar konusunda henüz bize bilgi ulaşmamıştır'' dedi.