K.Kore'nin füze denemeleri başarısız oldu

Kuzey Kore'nin 12 Ekimde yaptığı kısa menzilli 5 füze denemesinin başarısız olduğu bildirildi.

ABD tarafından finanse edilen "Radio Free Asia"nın kimliği açıklanmayan bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberde, kısa menzilli KN-02 tipi füzelerden ikisinin fırlatılışından kısa bir süre sonra denize düştüğü, diğer ikisinin hedeflerini şaşırdığı ve sonuncusunun da düzgün olarak fırlatılmadığı belirtildi.

Güney Koreli askeri ve istihbarat yetkililerinin, bu bilgi hakkında yorum yapmak istemedikleri kaydedildi.

Menzili 120 kilometre olan KN-02 tipi füzeler Sovyet yapımı SS-21 tipi füzelerin modifiye edilmiş bir versiyonu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce, Kuzey Kore'nin bu denemelerini kınamış ve denemelerin balistik füzelerle ilgili her türlü faaliyeti yasaklayan BM Güvenlik Konseyinin 1695, 1718 ve 1874 sayılı karalarına aykırı olduğunu açıklamıştı.

Yonhap haber ajansı da, adı açıklanmayan Güney Kore hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin doğu sahillerinden 5 kısa menzilli füze fırlattığını duyurmuştu.

