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Dünya

K.KORE, G.KORE'YE TOP ATEŞİ AÇTI SEUL (A.A)

23 Kasım 2010 11:26

-K.KORE, G.KORE'YE TOP ATEŞİ AÇTI SEUL (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye ait bir adaya top ateşi açtığı bildirildi. Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin açtığı top ateşi sırasında onlarca top mermisinin Yeonpyeong Adası'na isabet ettiğini belirtti. Güney Kore'nin de açılan top ateşine karşılık verdiğini kaydeden yetkili, konu hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi. Güney Kore'ye ait YTN televizyonu ise Kuzey Kore'nin açtığı top ateşinde Yeonpyeong Adası'ndaki 70 kadar evin yandığını ve saldırı sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

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