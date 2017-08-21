KKKA hastalığı ile mücadele için köylülere beç tavuğu dağıtıldı

TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı görülen bölgelerde köylülere kenelerle mücadele için 200 ücretsiz beç tavuğu dağıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kene ile mücadele için 200 beç tavuğu dağıttı. Ücretsiz dağıtılan tavukların, KKKA hastalığının sıklıkla görüldüğü yörelere verildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci dağıtımın devam edeceğini ifade ederek, \'\'Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun destekleri ile KKKA hastalığı yayan kenelerle mücadelede etkin rol oynayan beç tavuğundan ilimize 200 adet tahsis edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz hastalığın yoğun görüldüğü köyleri tespit ederek, beç tavuğunu vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı yaşamaları için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır\'\' dedi.



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