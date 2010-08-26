KKK devir teslim töreninde bir asker bayıldı

T24- Yüksek Askeri Şura'da Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde yapılan değişikliğin ardından ilk basına açık devir teslim töreni Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı devir teslim töreninde Erdal Ceylanoğlu görevi Koşaner'den teslim aldı. Törende konuşan Orgeneral Işık Koşaner, PKK ile mücadelenin ancak silahla gerçekleştirilebileceğini söyledi.



Milliyet gazetesinin derlediği habere göre, Kara Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleştirilen tören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tören kıtasını selamlamasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan Orgeneral Işık Koşaner, 3 yıl önce başlatılan ve komando tugaylarının profesyonel hale getirilmesini öngören projenin tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda bulunan beş komando tugayının, operasyonlarda görev alan komando kol unsurlarının tamamının uzman erbaşlardan oluşacak şekilde yapılandırıldığını belirten Orgeneral Koşaner, bu tugayların karargah, lojistik ve idari unsurlarında yine erbaş ve erlerin de görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.



TÜRKİYE-IRAK SINIR GÜVENLİĞİ TÜMÜYLE KARA KUVVETLERİNE DEVREDİLECEK

Kara sınırlarının korunmasının, mevcut yasalara göre Kuru Kuvvetleri'nin sorumluluğuna verilmiş bir görev olduğunu belirten Orgeneral Koşaner, halihazırda, Türkiye-Irak sınırının bir bölümü hariç tüm kara sınırlarının Kara Kuvvetleri tarafından korunduğunu söyledi. Orgeneral Koşaner, "Türkiye-Irak sınırının hariç olan bu bölümü ise halen Jandarma Genel Komutanlığı tarafından korunmakta olup bir plan dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecektir.



"SİLAHLI GÜÇ KULLANMADAN BAŞARI OLMAZ"

Terör konusuna da değinen Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, insanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan ve zulmeden, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen, sayısız cinayetler işleyen, yasaları hiçe sayarak devletin meşru güvenlik güçlerini hedef alan eli silahlı insanlar ülkemizin dağlarında bulunduğu sürece bu mücadele devam edecektir. Bunu bir başka alternatifi de söz konusu değildir. Mücadelenin sadece silahlı güçle yapılmasının yeterli olmayacağı, başka alanlarda da tedbirler alınmasının gerektiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak mücadelenin silahlı güç kullanmadan başarıya ulaşması da mümkün değildir.

Teröre karşı yürütülen mücadele güvenlik kuvvetlerine düşen görevin teröristleri arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek olduğu birçok defalar ifade edilmiştir. Esasen teröre karşı yürütülen mücadelede görev ve sorumluluk, yasalarımıza göre kolluk kuvvetlerinindir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığınındır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının yasal olarak doğrudan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bununla beraber yine yasalarımızda öngörülen şartlarda Kara Kuvvetleri birliklerine, kolluk kuvvetlerini desteklemek amacıyla görev verilmektedir. Kara Kuvvetleri birlikleri bugüne kadar aldıkları her görevi canları ve kanları pahasına yerine getirmiş, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla getirmeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Orgeneral Koşaner, Kara Kuvvetlerinin yasaların dışına çıkmamaya azami dikkat gösterdiğini belirterek, hatalı davranan personel hakkında ise gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığını söyledi. Orgeneral Koşaner, "Bunlara rağmen bazı medya organlarının her olayda, sadece duyumlara dayanarak ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alarak yaptığı mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar esefle ve üzüntüyle izlenmektedir. Ne yapılırsa yapılsın bu medya organlarının, kendilerine verilen görevin gereği, suçlama ve iftiralarından vazgeçmeyeceklerini de biliyoruz. Yüce ulusumuzun olayları dikkatle takip ederek mutlaka doğru kanaate varacağına gönülden inanıyoruz" dedi.



ORGENERAL BAŞBUĞ'DAN DETAYLI ADRES TEPKİSİ

Devir-teslim töreninin ardından bir kokteyl verildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün katılmadığı kokteylde Orgeneral Başbuğ, basının ilgi odağı oldu. 'Konuşmayacağını' belirten Orgeneral Başbuğ, emekliliğini geçireceği Bodrum'daki evine ilişkin bir basın kuruluşunda yer alan detaylı habere, güvenliği gerekçe göstererek, "Bu doğru mu?" diyerek tepki gösterdi.