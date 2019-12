-KKDF ARTIŞININ ÖNCEKİ KREDİLERE UYGULANMASI YASALARA AYKIRI MERSİN (A.A) - 13.11.2010 - Tüketiciler Birliği Başkan Vekili Hakan Tokbaş, bankaların Bakanlar Kurulu kararıyla bireysel kredilerdeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi kararını, müşterilerinin kredi taksitlerine yansıtmasıyla ilgili hukuk mücadele başlatacaklarını bildirdi. Tokbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim'den geçerli olmak üzere bankaların kullandırdığı tüketici kredilerindeki KKDF kesintisinin yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmasıyla ilgili faturaların tüketiciye kesilmemesi gerektiğini söyledi. Yaşanan son gelişmeleri takiben çok sayıda tüketicinin bilinçsiz bir şekilde bankalara giderek yeni ödeme planı almaya başladığını dile getiren Tokbaş, ''Tüketicilerimizin uyarıları dikkate alması gerekir. Çünkü artış her ne kadar yasalara uygun olsa bile, kararın alındığı 28 Ekim'den önce çekilen kredilere uygulanması Anayasaya, Vergi Usul Kanunu'na ve 4077 sayılı Tüketici Kanunu'na aykırı'' dedi. Hiç kimsenin bankalar tarafından hazırlanacak yeni ödeme planına ilişkin sözleşmeye imza atmamasını isteyen Tokbaş, ''Geçtiğimiz haftadan itibaren hukuk komisyonumuz aracılığıyla dosya hazırlamaya başladık. Bayramın hemen ardından kararı yargıya taşıyıp, kredi kullananların hakkını savunacağız. Çünkü bu gibi durumlarda faturanın tüketiciye çıkarılmasını haksız kazanç olarak görüyoruz'' dedi. Şu an kredi ödemesi yapmak isteyen tüketicilere bazı bankaların zamlı tarife uyguladığını dile getiren Tokbaş, şunları kaydetti: ''Bu zamlı tarifeyi şu an için ödemeyen tüketici mağdur duruma düşebilir. O nedenle herkes kredisini zamanında ödesin. Ancak ödemesini yaptıktan sonra da tüketici hakem heyetlerine başvurarak, uğradığı haksızlığı dile getirsin ve yaptığı ödemeyi geri alsın.'' Tokbaş, tüketicilerin sıkıntı yaşamaması adına birliğin ''www.tuketiciler.org'' adresli internet sitesine girerek, ''KKDF artışına nasıl itiraz edebiliriz?'' bölümünden yardım alınabileceğini vurgulayarak, ''Burada örnek dilekçeye ulaşabilecek olan tüketiciler, bunu kendilerine göre uyarlayarak başvurularını gerçekleştirsinler'' diye konuştu. -ÖNERİLER- Tokbaş, fazla ödemeyi kabul etmemek için hazırlanacak dilekçede herkesin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: ''Banka tarafından istenen tutarı ödeyip makbuzun üzerine 'bu artışı kabul etmiyorum. Geriye dönük olarak uygulanamaz' şerhini not düşün. Eğer ödemeleriniz mevcut mevduat hesabınızdan otomatik olarak ödeniyorsa, Bankanın Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış ihtarnameyi yukarıda belirtilen notun aynısını ve ''4077 sayılı kanunun ilgili 10, 10/A, 10/B ve 6. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir'' yazarak iadeli taahhütlü mektup şeklinde göndermelisiniz. -Daha sonra hakem heyetine fazladan alınan bedelin tarafınıza iadesinin sağlanması için bir dilekçe ile müracaat ediniz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Dilekçe örneğini, 'http://www.tuketiciler.org/?com=files.read&ID=1&pID=202' linkini tıklayıp alabilirsiniz. -Banka sizi yeni sözleşme yapmaya zorlarsa kabul etmeyiniz. Önceden yapılan sözleşmenin aynen devam ettiğini belirtiniz.''