Kızlık zarı operasyonlarında Türkler ilk sırada

T24- İsviçre'de kızlık zarı operasyonalrının sağlık sigortası tarafından karşılanmaya başlanamsı ülkede ciddi tartışmalar yol açtı. Bu operasyona Türkler ve Kosovalılar büyük ilgi gösteriyor.





İsviçre’nin önemli tıp merkezlerinden Basel Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kızlık zarı onarım operasyonlarında (himenoplasti) büyük artış olduğunu ortaya koydu. Geçmiş yıllarda hiç talep edilmeyen kızlık zarı onarımı operasyonu için sadece Basel Üniversitesi'ne geçen yıl 90 başvuru oldu. Bunun 60’ına operasyon yapıldı. Basel Üniversitesi’nden kadın hastalıkları uzmanı Denise Dumont dos Santos’un yaptığı araştırmaya göre, sayısal olarak açıklanmayan diğer kliniklerdeki operasyonlar da dikkate alındığında kızlık zarı operasyonlarında küçümsenmeyecek oranda artış görülüyor.





Aile baskısı ve korku



Kızlık zarı onarım operasyonu talebi İsviçre’nin Almanca konuşulan kesiminde yoğun olarak Türk ve Kosovalı genç kadınlardan geliyor. Araştırmaya göre, kızlık zarı onarımı operasyonu, genç kadının içinde bulunduğu ailevi koşullar sebebiyle yaşadığı korku ve bakire olmadığının ortaya çıkması durumunda uğrayabileceği zarardan korunmak için seçilen bir yol olarak görülüyor.

Kadın hastalıkları uzmanı Denise Dumont dos Santos doktora tezini hazırlarken 100 adet kadın doğum kliniğine kızlık zarı onarımı ile ilgili soru gönderdi. Bunlardan 68’i sorulara cevap verdi. Araştırmanın temelini oluşturan cevapların ortaya koyduğu bir başka gerçek ise operasyon için başvuran genç kadınların kızlık zarını ahlak ve onur ölçüsü olarak gördükleri ve kendilerini bu konuda büyük baskı altında hissettikleri oldu.





Aile korkusu operasyonların artışında etkili

"Kadın düşmanlığına destek olunuyor"

Araştırmanın yayınlanması üzerine İsviçre Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Derneği (SGGG) kamuoyuna açık bir mektup yayınlayarak, bu tip operasyonların yapılmasının uygun olmadığını, ancak çok acil durumlarda yapılabileceğini açıkladı. Dernek mektubunda, kızlık zarı onarımının kadın düşmanlığına destek olduğuna dikkat çekerek, eski geleneklerin sürmesine yardımcı olduğunu bildirdi.





Hastalık sigortası onarımı ödedi



Araştırmaya göre, bazı kızlık zarı onarım ameliyatları sağlık sigortaları tarafından karşılandı. İsviçre Sağlık Sigortaları Birliği Başkanı Paul Rhyn, kızlık zarı onarımının sağlık sorunu değil, kişisel bir tercih olduğunu söyledi. Paul Rhyn, 17 kadın doğum kliniğinin yaptıkları kızlık zarı onarım ameliyatının masrafını“hasta”nın sağlık sigortasından karşıladıklarını bildirerek, “Sigortalar daha önce bu tip bir ameliyat adı bilmediklerinden, ne tür bir ameliyat olduğunu anlamadıklarından dolayı ödeme yapmışlar. Normalde bu bir sağlık sorunu değil ve hastalık sigortasının bu tip bir ameliyatı ödemesi söz konusu olamaz. Operasyonu talep edenin kendisi bunu ödemelidir” dedi.

İsviçre Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Derneği (SGGG) üyelerinden Franziska Maurer ise çok özel ve zorunlu durumlarda hakkaniyet gereği hastalık sigortalarının kızlık zarı onarım masrafını üstlenmeleri gerektiğini söyledi.





