-Kızlık soyadı için teklif TBMM (A.A) - 18.12.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, evlenen kadının, kızlık soyadını kullanabilmesi için kanun teklifi verdi. Tanal'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Kanundaki, ''Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır'' ibaresi, teklifle ''Kadın, evlenmekle soyadını muhafaza eder'' şeklinde değiştiriliyor. Teklife göre, kadın, evlenmekle soyadını koruyacak ancak, evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadını da kullanabilecek. Teklifin gerekçesinde, iç hukuka göre ad ve soyadın değiştirilmesinin, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu, diğer nüfus kayıtlarındaki değişiklikler gibi hakim kararıyla gerçekleştiği anımsatıldı. Türk Medeni Kanunu'nun, evli kadına iki seçenek sunduğunun belirtildiği gerekçede, ''Seçeneklerden birisi, kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağına ilişkindir. İkincisi ise evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilmesine ilişkindir. Yasanın emredici düzenlemesi karşısında, kadının evlenmesi halinde tek başına kızlık soyadını kullanabilmesi olanaksız gibi görünmektedir'' denildi. Gerekçede, kadınların evlendikten sonra her türlü resmi belgeyi değiştirmek zorunda kaldığı, yurtdışına çıkarken, evlenmeden önce aldığı her türlü hak, evlendikten sonra geçersiz sayıldığı, yenilenmek durumunda olduğu vurgulandı.