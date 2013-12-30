'Kızlı-erkekli ev'e savcılıktan onay

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’na "Biz de kızlı-erkekli aynı evde kalıyoruz" diyerek kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan Gamze Selçuk ve Ali Haydar Temel’in başvurusuna, "Kovuşturmaya yer yoktur" yanıtı geldi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fükültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gamze Selçuk ile aynı üniversitede Tıp Fakültesi Uzmanlık öğrencisi Ali Haydar Temel, geçen ay ülke gündemine Başbakan Erdoğan’ın açıkmalarındın ardından yerleşen ’üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin aynı evde kalması’ tartışması üzerine geçen 12 Kasım’da İzmir Adliyesi’ne gitmişti. İki üniversite öğrencisi, "Aynı öğrenci evinde yaşayan iki genç olarak, siyasi iktidar ve kamu görevlilerinin kızlı erkekli aynı evde kalmayı suç olarak nitelendiren açıklamaları karşısında, eğer ortada bir suç varsa, bu suçu halen işleyenler olarak kendimizi ihbar ediyoruz" diye Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe verdi. Gençlerin Avukatı Özlem Öngörü de "Verilecek hukuksal sonucu ben de merak ediyorum. Hukukçu olarak biz de aydınlanacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'na göre Ali Haydar Temel ve Gamze Selçuk’un dilekçelerini inceleyen Cumhuriyet Savcısı Özlem Eğridere, kadın ve erkeğin aynı evde yaşamasının, Anayasa ve TCK’ya göre suç teşkil etmediğini belirtip kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eğridere, kararında ’özel hayatın gizliliği, Anayasa’nın 20. Maddesine göre koruma altında bulunduğunu’ da vurguladı.

Avukat Özlem Öngören, kızlı erkekli birlikte yaşamanın suç olmadığını, yargının verdiği ’kovuşturmaya yer yoktur’ kararıyla tescillendiğini söyledi.

'Kızlı-erkekli ev' tartışmaları bir gencin canını aldı

Trakya Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Özdemir, kadın arkadaşlarının evindeyken komşuların şikayeti üzerine gelen polise yakalanmamak için balkondan alt kata inmeye çalışırken düştü. Özdemir, kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Tartışmanın gündemde olduğu günlerde pek çok ihbar yapılmış, bazı illerde öğrencilerin adreslerinin alındığı iddia edilmişti.