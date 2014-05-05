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Dünya
Deutsche Welle

‘Kızlarınızı pazarda satacağım'

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü Nijerya’da 200’den fazla kız öğrencinin kaçırılması olayını üstlendi. Yapılan açıklamada kaçırılan kızların köle olarak satılacağı ifade edildi.

05 Mayıs 2014 21:12


Örgütün lideri Ebubekir Şekau eylemi internette yayınlanan 57 dakikalık bir video kaydıyla üstlendi. Şekau yaptığı açıklamada “Kızlarınızı ben kaçırdım. Onları pazarda satacağım” diye konuştu. Boko Haram lideri Ebubekir Şekau "Batılı tarzda öğretime bir son verilmesi gerektiğini söylemiştim. Kızlar, okulu bırakıp evlenmelisiniz" ifadelerinde bulundu.

Yaşları 15 ile 18 arasında değişen, 276 kız öğrenci yaklaşık üç hafta önce Chibok'taki okullarından kaçırılmıştı. Öğrencilerden bazılarının Çad üzerinden Kamerun'a götürülerek zorla evlendirildiği yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Kaçırılan kız öğrencilerden 53'ü grubun elinden kurtulmayı başarırken polisin verdiği bilgilere göre 223'ünün grubun elinde esir olduğu belirtiliyor.

Boko Haram örgütü yaklaşık 5 yıldır Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurma hedefi güdüyor. Örgütün polis, ordu, idari makamlar, okul ve kiliselere düzenlediği saldırılarda sadece bu yıl içerisinde 1500'den fazla insan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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