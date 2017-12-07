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Kızlarının öldüğü yere karanfil bırakıp, beyaz güvercin uçurdular

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da geçen yıl 7 Aralık'ta Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal, anne Teslime Çakal, amcası Süleyman Çakal ve sınıf arkadaşları, kazanın meydana ge

07 Aralık 2017 16:24

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da geçen yıl 7 Aralık\'ta Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Medine Gizem Çakal\'ın (19) babası Ömer Çakal, anne Teslime Çakal, amcası Süleyman Çakal ve sınıf arkadaşları, kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı ve yaşamını yitirdiği yaşa ithafen 19 beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.
Burdur\'da, 7 Aralık 2016 tarihinde, Ramazan Altınsoy\'un kullandığı, Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Altınsoy hakkında, \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açıldı.
\'KIZIM GURBETTE BİR KUŞTU\'
Denizli\'de oturan Çakal ailesi, kızlarının ölüm yıldönümü dolayısıyla Burdur\'a geldi. Baba Ömer Çakal, anne Teslime Çakal, amca Süleyman Çakal ve sınıf arkadaşları Medine Gizem Çakal\'ın öldüğü yere karanfil bıraktı ve 19 beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı. Ömer Çakal, \"Kızım gurbette bir kuştu. Suçu okula gitmekti, burada kimsesi olmamasıydı suçu. Kuşları öldürmeyin. Mahşerde görüşürüz\" diyerek gökyüzüne güvercin bıraktı. 
\'BAŞKAN VE ENCÜMEN ÜYELERİ SUÇLUDUR\'
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ömer Çakal, \"7 Aralık 2016\'da kızım okula giderken öldü. Kızımın tek suçu gurbette olmasıydı. Bütün suçu kızımın üstüne yıktılar. Olay yerinin olduğu cadde için 2014 yılından Burdur Belediyesi denetim raporunda kaldırımlarının çok küçük olduğu ve yasal prosedürlere uymadığı yazıyor. Ama Burdur Belediye başkanı ve encümen üyeleri bu raporu hiç dikkate almamış. O günden bu yana halen daha gerekli tedbirleri almamışlar. Bu yüzden Burdur Belediye başkanı ve encümen üyeleri suçludur. Başkan ve üyeler kaza olduğunda encümen toplantısını yarıda keserek acil bir şekilde buraya gelmişler ve kazada nüfuzlarını kullanmışlar, encümen üyeleri kızımın kanına baka baka kendi suçlarını örtbas etmişlerdir\" dedi.
\"İNANIYORUM Kİ KIZIM ŞEHİTTİR\"
Ömer Çakal, şöyle devam etti:
\"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu \'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır\' diyor. Gizem\'e yapılan haksızlık karşısında neden susuyorsunuz? Adalet yürüyüşleri yapıyorlar ben bir yıldır diyorum \'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır\' diye, yetkililer ve sorumluluğu olan kişiler vicdanları varsa istifa etmeleri gerekir. Bunun vebalini kaldıramazlar. Biz uyuyamıyoruz ama herkes sıcak koltuklarında oturuyor. Yakışıklı olmakla, karizmatik olmakla siyaset yapılmaz, bilgi, beceri ve vicdanla yapılır. Vicdanınız yoksa bu işi bırakın. 12 aydır biz acılarımızla yaşıyoruz. İnanıyorum ki kızım şehittir.\"
 
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