Kızlarını öldürüp kemiklerini kolide sakladılar

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan ihbarda, o zaman 23 yaşında olan Aynur Tunçdede'nin, 1995 yılında öldürüldüğü bildirildi. İlk olarak iddiaları kabul etmeyen anne ve babanın Menemen'deki evlerinde yapılan aramada, kiler bölümünde bulunan koli içerisinde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin, çiftin ölen kızlarına ait olduğu saptandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; bu bilgi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu 4 özel ekip kurdu. İhbara yönelik araştırma yapan özel ekip, posta işletmelerinden emekli olan baba 75 yaşındaki F.T., anne 66 yaşındaki M.T.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden anne M.T., zaman zaman kızının kemiklerinin bulunduğu koli başında dua edip ağladığını söyledi. Çiftin, cinayet işlendiğinde 7 aylık olan oğullarının, annesi, babası ve dayısından şikayetçi olduğu belirtildi.



Kilerdeki kolide kafatası ve kemikler

İlk olarak iddiaları kabul etmeyen anne ve babanın Menemen'deki evlerinde yapılan aramada, kiler bölümünde bulunan koli içerisinde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin, çiftin ölen kızlarına ait olduğu saptandı. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine anne ve babanın da suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Soruşturmada Aynur Tunçdede'yi boğduğu belirtilen Mersin'de makine operatörlüğü yapan dayısı 47 yaşındaki İ.A. da gözaltına alındı.

Evden taşınırken bahçedeki

kemikleri de götürmüşler

Anne ve babanın anlatımlarına, polisin araştırmalarına göre, eşinden boşanan Aynur Tunçdede ailesinin yanına döndü. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalması nedeniyle genç kadın ile ailesi arasında zaman içinde tartışmaların yaşandığı belirlendi. Aile içerisindeki son tartışmada, baba F.T. ile anne M.T. ve dayı İ.A.'nın Aynur Tunçdede'yi boğarak öldürüp ardından Bayraklı'daki evlerinin bahçesine gömdükleri ortaya çıktı. Anne ve babanın, 1997 yılında Egekent semtine taşındıkları sırada, evlerinin bahçesinde kızlarına ait gömülü kemikleri de çıkartıp, koli içerisinde yanlarında götürdükleri belirlendi. Bu evde 7 yıl sakladıkları koli içerisindeki kemikleri, çiftin 2004 yılında bu kez taşındıkları Menemen'deki evlerine götürdükleri tespit edildi.

Kemiklerin başında dua etti

Evlerinin kiler bölümünde gizledikleri koliyi anne M.T.'nin, zaman çıkartıp başında dua edip ağladığı da yine ifadesinde yer aldı. Yeğenini öldürdüğünü itiraf eden İ.A. da ifadesinde, alkollü olduğunu ve nasıl öldürdüğünü bilmediği söyledi. Bu arada cinayetin işlendiği Bayraklı ilçesindeki evin bahçesinde 21 yıl sonra yapılan polis kazısında, genç kadına ait başka kemik parçaları daha bulundu. Polisteki sorguları tamamlanan baba F.T., anne M.T. iledayı İ.A. adliyeye gönderildi.



Çiftin, cinayet işlendiğinde 7 aylık olan oğulları T.T.'nin, annesi, babası ve dayısından şikayetçi olduğu belirtildi.