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Yaşam

Kızlarını okutacak aileye, ikiz bebeklerini verecek

Ekonomik sıkıntı nedeniyle 4 kızını okula gönderemediğini bildiren baba 13 günlük ikiz kızlarını bir aileye evlatlık vereceğini söyledi.

12 Mart 2009 02:00

Ekonomik sıkıntı nedeniyle 4 kızını okula gönderemediğini bildiren baba Kadir Karaman, 13 günlük ikiz kızlarını bir aileye evlatlık vereceğini söyledi.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde ekonomik sıkıntı nedeniyle 4 kızını okula gönderemediğini bildiren 32 yaşındaki Kadir Karaman, çocuklarının okul masrafını karşılama karşılığında 13 günlük ikiz kızlarını bir aileye evlatlık vereceğini açıkladı.

Kriz işinden etti

İlçeye bağlı Yoğunca Köyü’nde yaşayan Kadir Karaman’ın 10 yıllık eşi 28 yaşındaki Hanım Karaman, 2’si ikiz olmak üzere 5’i kız 6 çocuk sahibiyken bir kez daha hamile kalıp, 13 gün önce ikiz kız dünyaya getirdi. Gaziantep’te bir yoğurt fabrikasında işçi olarak çalışırken çıkarılan, hamallık, inşaat işçiliği gibi günübirlik bulduğu işlerde çalışan Kadir Karaman, ikiz bebeklerin doğumu ile kara kara düşünmeye başladı. Ekonomik sıkıntı çeken aile, ilköğretim okuluna giden kızları 9 yaşındaki Gurbet, ikizler 8 yaşındaki Kibariye ve Ceylan, 7 yaşındaki Zeynep Karaman’ı okula göndermemeye başladı.

Yeni doğan ikiz kızlarına Elif ve Eylem adını koyduklarını bildiren Kadir Karaman, ikiz bebeklerin bakımı ve ekonomik sıkıntı yüzünden 4 kızının eğitim masrafını karşılayamadıkları için okula gönderemediğini söyledi.

“4 kızımı okula gönderemiyorum”

Birçok yere, resmi kurumlara iş müracaatında bulunduğunu belirten Karaman, “5 aydır işsizim. Arazim yok ki, ekip, biçeyim, kazanayım. İkiz kızların bakımını yapamıyoruz, komşuların yardımıyla karnımızı doyuruyoruz. Bu yüzden 4 kızımı okula da gönderemiyorum. En çok kızlarımın okumasını istiyorum. Biz okuyamadık, onlar okusun istiyorum. Çaresiz kaldım. Kızlarımın eğitim masrafını karşılayacak aileye, içimiz kan ağlasa da yeni doğan ikiz kızlarımı evlatlık vereceğim. Kızlarım taşımalı sistemle ilçe merkezine götürülüyor. Her ne kadar devlet kitapları verse de, onların giyecekleri, harçlığı, kırtasiye giderlerini bile karşılayamıyoruz. Bu nedenle okula gönderemiyoruz” dedi.

Türkçe konuşamayan anne Hanım Karaman, 8 çocuğuyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini bildirirken, okullarını özleyen 4 kızkardeş, “Okulumuzu, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı çok özledik. Ne olur babamıza iş bulun, para kazansın, biz de okulumuza gidebilelim” diye konuştu.


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