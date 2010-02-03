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Yaşam

Kızlarını 1 yıl dolapta tuttular

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çift, 12 yaşındaki kızlarını 1 yıl boyunca giyisi dolabına kilitledi...

03 Şubat 2010 02:00

T24- 12 yaşındaki kızlarını "buzdolabındaki yemekleri yemesin" diye bir yıl boyunca giysi dolabına kilitleyen çift tutuklandı.




     


Alfredo Ines ve karısı Leticia, kızlarını sadece okula gitmesi için dolaptan çıkarıyor, zaman zaman da yemek yemesine izin veriyorlardı. Küçük kızın tuvaleti kullanmasına izin vermeyen ebeveynleri, tuvalet ihtiyacını gidermesi için de dolapta yanına bir kova bırakmışlardı.

Her sabah okula gitmeden önce kovayı temizlettiren anne-baba, kızları okuldan dönünce onu tekrar Texas'taki evlerinin dolabına kilitliyordu. Polisin verdiği bilgiye göre, kız ödevlerini ancak dolap kapağının altından sızan ışıkta yapabiliyordu.Kızın 11, 15 ve 17 yaşlarındaki üç ağabeyinin de olaydan haberdar olduğu ancak korktukları için yetkililere haber vermedikleri belirtildi.


Kurtarılan kızın yetersiz beslenme yüzünden en fazla sekiz yaşındaymış gibi göründüğü açıklandı. Ailesi polise, kızlarını buzdolabından yemek almasını engellemek için dolaba kilitlediklerini söyledi.

Ebeveynler tutuklanırken, kızın ağabeyleri akrabaların bakımına verildi, Küçük kızın ise vesayeti aileden alındı.





    

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