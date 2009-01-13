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Politika

Kızları yine Aksoy’un en büyük destekçisi

Taha Aksoy, iddiasını, “Artık Ankara yok. Geri dönüşü düşünmüyorum. Seçimi alacağız” sözleriyle ortaya koydu.

13 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı İzmir Milletvekili Taha Aksoy, seçimdeki iddiasını, “Artık Ankara yok. Geri dönüşü düşünmüyorum. Seçimi alacağız” sözleriyle ortaya koydu.

Aksoy ailesi,  şimdi adaylık nedeniyle İzmir Karşıyaka’daki evlerine dönecek. Aksoy’un Ankara’da özel bir şirkette çalışan kızı Banu Macit Aksoy da seçim kampanyasının bir bölümüne katılacak. Aksoy’un geçen yaz evlenen diğer kızı Betül Aksoy Simsaroğlu da İzmir Arkas’ta iştirakler uzmanı olarak görev yapıyor. Simsaroğlu da, “ Seçim kampanyasında aktif rol alacağım” dedi.

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