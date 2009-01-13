Kızları yine Aksoy’un en büyük destekçisi

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı
İzmir Milletvekili Taha Aksoy, seçimdeki iddiasını, “Artık Ankara yok.
Geri dönüşü düşünmüyorum. Seçimi alacağız” sözleriyle ortaya koydu.
Aksoy
ailesi, şimdi adaylık nedeniyle İzmir Karşıyaka’daki evlerine dönecek.
Aksoy’un Ankara’da özel bir şirkette çalışan kızı Banu Macit Aksoy da
seçim kampanyasının bir bölümüne katılacak. Aksoy’un geçen yaz evlenen
diğer kızı Betül Aksoy Simsaroğlu da İzmir Arkas’ta iştirakler uzmanı
olarak görev yapıyor. Simsaroğlu da, “ Seçim kampanyasında aktif rol
alacağım” dedi.