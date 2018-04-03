Kızlar okusun diye ilmek ilmek örüyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği Manisa Şubesi tarafından başlatılan \'İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun\' kampanyası için bir araya gelen kadınlar, kız çocuklarına burs vermek için örgü ördü. Kampanyaya destek veren CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer de kadınlarla birlikte, kızlar için çalıştı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi, maddi durumu kötü kız çocuklarının okullarına devam edebilmeleri için harekete geçti. Dernek tarafından \'İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun\' kampanyası başlatıldı. Dernek binasında bir araya gelip, kız çocukları için örgü örmeye başlayan kadınlara CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi.

Yaptıkları el işi örgüleri satıp, kız çocuklarına burs vereceklerini söyleyen Şube Başkanı Fatma Ayhan, \"Maddi sıkıntılar yüzünden kız çocuklarımızdan bazıları okullarına devam edemiyorlar ya da çok zor şartlarda okuyorlar. Biz Türkiye\'de kızların okullaşma oranının artmasını ve toplumun her alanında aydın genç kızlarımızın olmasını istiyoruz. Ayrıca hala bazı yerlerde \'kızlar okumaz\' algısı var. Biz ailelerdeki bu algıyı yıkmak için en azından maddi sıkıntıları ortadan kaldırıp, \'bakın kızlar da okuyabilir, sizlere yük olmazlar\' demek istiyoruz. Yaptığımız ürünleri onlar için satıp, burs vereceğiz\" diye konuştu.

Manisa\'nın her kesiminden kampanyaya destek geldiğini kaydeden Ayhan, \"75 yaşındaki bir ninemiz kızlarımız okusun diye 19 tane el işi örgü ördü, bunların hepsini kızlar için yaptı. İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun diyoruz\" dedi.

Eline örgü şişini alan ve kadınlarla birlikte örgü ören CHP\'li Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise Manisalıları destek vermeleri için çağrı yaptı. Biçer, \"Hep birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Eli iş tutan herkes bu kampanyaya destek versin. Kızlarımız okusun\" diye konuştu.



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