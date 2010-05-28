Kızlar Futbol 1. Ligi'ndeki kavgayı polis zor ayırdı!

T24 - Trabzon'da düzenlenen Liselerarası Kızlar Futbol Birinciliği'nde iki takım oyuncuları arasında çıkan kavgada yer alan Kardelen Sungur'un, yerel Günebakış Gazetesi'nde Spor Müdürü olan babası Adnan Sungur, kavgayı gazetesinde manşetten verdi.





Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen birincilikte gruptan çıkma iddiası bulunmayan Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Ankara Bağlum Lisesi, Yavuz Selim Sahası'nda karşı karşıya gelmiş, karşılaşma sonunda çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bazı oyuncular birbirinin saçlarını çekip, tekmeler atmıştı.





Kavgada yer alan Kardelen Sungur'un babası Adnan Sungur, kavgayı gazetesinde kızının da yer aldığı fotoğraflarla manşette verdi.





Sungur, olaydan sonra orada bulunan muhabirin kendisine kavga edenler arasında kızının da olduğunu söylediğini ifade ederek, ''Muhabirim haber ve fotoğrafları kastederek 'ağabey sayfaya koyacak mıyız' dedi. Benim habercilik anlayışımda habere konu olan kişi yakınımdır, akrabamdır şeklinde bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle muhabirime, 'ne demek tabi ki koyacağız, ismini, ne yaptığını yazacaksın' dedim'' diye konuştu.





Olayları duyduğunda bir baba olarak üzüldüğünü vurgulayan Sungur, şöyle devam etti:





''Ancak her şeye rağmen böyle bir kavganın olması bizim için haber değeri taşıyor. Habercilik açısından kendi kızım olup olmadığına da bakmadım. Fakat eve gittiğimde kızıma da gerekli nasihatlerde bulundum.''