Kızkumu plajı dağılıyor!

T24- Marmaris’in Orhaniye köyündeki Kızkumu Plajı’ndan denize doğru uzanan kumdan yolun dağılmaya başladığını öne süren çevreciler ve köylüler, koruma talebinde bulundu.













Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhaniye koyundaki denizin içine uzanan kumdan doğal yolun yok olma tehlikesi bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanı Ahmet Özyanık ile görüştüklerini söyledi.

Filiz Ersan, "Görüşmemizde Sayın Özyanık, Kızkumu’nun daha özel bir şekilde korunması gerektiği yönünde olumlu görüş belirtti. İlgili birimlere talimat verdi ve bölgede inceleme yapıldı. Önümüzdeki günlerde koruma amacıyla planlar hazırlanacak. 3 bin yıllık efsane dağılıyor. Geç olmadan önlem almalıyız" dedi.

Kızkumu’na az sayıda ziyaretçinin alınmasını istediklerini ifade eden Ersan, iskele yapımlarının önlenmesi ve koydaki marinanın dolgu yapmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



"Marina 68 Dönüm dolgu yapacak"



Orhaniye koyunda bulunan marinanın, çekek yeri olarak hizmet vermeye başladığını ve daha sonra marinaya dönüştüğünü anlatan Ersan, "Marinayı geçen yıl 49 yıllığına kiraladılar. Bu marinanın büyütülmesi için deniz üzerinde 68 dönüm dolgu izni verildi. Projelerine göre, bin 680 metrekare deniz üzerinde inşaat yapacaklar. Aynı köyde yaşayan bir vatandaş, özel çevre koruma alanı olduğu gerekçesiyle bir çivi çaktığı için ağır cezada yargılanırken, aynı yerde binlerce metrekare dolgu yapılmasına izin verilmesini anlaşılır gibi değil" diye konuştu.

Köylülerin 2 binden fazla imza topladığı bilgisini de veren Ersan, yöre halkının marinanın büyümesine karşı olduğunu savundu.



"Birkaç yıl sonra insanlar deniz üstünde yürüyemeyecek"



Uzun yıllardır Orhaniye köyünde yaşadığını ve araştırmalar yaptığına kaydeden Yüksek Jeoloji Mühendisi ve Grup Doğayla Barış Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çapuroğlu da şunları söyledi.

"Kızkumu yolunun 70-80 derecelik eğimi var. Bu yapısını ve kumların eğimli durarak yolu oluşturmasını sağlayan, poseidon çayırlarının kökleri. Özellikle turizm sezonunda aynı gün içerisinde bini aşkın insanın deniz üstünde yürümek sevdasıyla bu yolu kullanması, kumları tutan poseidon çayırlarını zayıflattı. Ayrıca, marinanın kirlilik oluşturması ve deniz akıntısının yönünü etkilemesi Kızkumu’nun sonunu hazırlıyor.".



Kızkumu efsanesi



Orhaniye köyü sakinlerinin anlattığı, geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen Kızkumu ile ilgili efsaneye göre, 3 bin yıl önce Baybassos Kenti’nin kralı, düşmanlarıyla giriştiği uzun yıllar süren savaşı kaybeder. Kenti ele geçiren düşmanlar, kral ile halkını öldürür. Krallığın güzelliğiyle meşhur prensesi, korsanlardan kaçmaya çalışır. Deniz kıyısına gelen ve yüzme bilmeyen prenses gerçekleşen mucize sonucunda eteğine doldurduğu kumları serptikçe deniz üzerinde bir yol oluşmaya başlar. Havanın karanlık olması nedeniyle yolunu kaybeden prenses, eteğindeki kumlar bitince boğularak yaşamını yitirir. O günden sonra da koy, Kızkumu olarak adlandırılır.