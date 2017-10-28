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"Kızıyorduk mızıyorduk ama son hâline çok üzüldük, Melih Gökçek'i özleyeceğim"

"Afacandı, yaramazdı ama boz bulanık da olsa bir renk katıyordu"

28 Ekim 2017 11:24

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine bugün (28 Ekim 2017) istifa edecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak "Kızıyorduk mızıyorduk ama son hâline çok üzüldük" dedi. Hakan, sözlerinin devamında "Vallahi özleyeceğim, billahi özleyeceğim, tallahi özleyeceğim" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Nereye taşınayım, bana bir semt önerin komşular" başlığıyla yayımlanan (28 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Melih Gökçek'le ilgili son 7 şey

- BİR: Öyleydi, böyleydi ama en son tahlilde sempatik adamdı.

*

- İKİ: Afacandı, yaramazdı ama boz bulanık da olsa bir renk katıyordu.

*

- ÜÇ: Gece yatmaz, sabah kalkmazdı ama sonuçta Twitter’da çok faaldi.

*

- DÖRT: Bazen tatsızlaşıyordu falan ama sonuçta iyi polemik çıkarıyordu.

*

- BEŞ: Kızıyorduk mızıyorduk ama son haline çok üzüldük.

*

- ALTI: Çoluk çocuğu mahkemelerde süründürüyordu falan ama yine de çocuksu bir hali vardı.

*

- YEDİ: Bazen feci sıkıcı olabiliyordu ama çoğu zaman stres atmama yol açıyordu.

*

Özleyeceğim.

Vallahi özleyeceğim, billahi özleyeceğim, tallahi özleyeceğim!

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