Kızıyla ilişkiye giren arkadaşına kaldırım taşı attı

T24 - Samsun’da arkadaşının nüfus kayıtlarına göre 14 yaşında olan kızı S.A ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki Ali Küçük duruşmada, genç kızla sadece seviştiklerini söyledi. Sanığın bu ifadesine S.A "Yalancı" diyerek tepki gösterirken, duruşma çıkışında genç kızın babası Rüstem A., yerden aldığı taşı, Küçük’ün kafasına vurarak hastanelik etti. Baba gözaltına alınırken, Küçük hastaneye kaldırıldı.
İlkadım İlçesi’nde meydana gelen olayda, inşaatlerde işçi olarak çalışan Ali Küçük, arkadaşı olan Rüstem A.’nın kızı S.A.’yı 2009 yılı Eylül ayında arayarak arkadaş olmak istediğini söyledi. İddialara göre yaklaşık 3 ay arkadaşlık yaptıktan sonra Aralık ayında, genç kız teyzesinin evinde kalırken, Ali Küçük’ü eve çağırdı. Daha sonra da gece geç saatte eve gelen Küçük ile cinsel ilişkiye girdi. Bir kaç gün sonra da gece geç saatlerde sevgilisiyle konuşan S.A, Ali Küçük’ü gece geç saatte eve davet etti. Genç kızın açtığı camdan içeriye giren Küçük, S.A ile cinsel ilişkiye girdiği sırada uyanan hala M.İ.’ye yakalandı. Bunun üzerine S.A polise giderek, sevgilisinden şikayetçi oldu. Ali Küçük’ün kendisiyle iki kez zorla ilişkiye girdiğini ileri süren S.A, " Ben onu eve konuşmak için çağırdım. Ama zorla benimle ilişkiye girdi. Rezil olmamak içinde bağırıp yardım istemedim" diye konuştu.
Gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Küçük bugün 1’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde çocuğun cinsel istimarı suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren sanık, genç kızla ilişkiye girmediğini belirterek, "Halasının evine beni kendisi çağırdı. Cinsel ilişkiye girmedik. Sadece sevişiyorduk. Bu sırada halası uyandı ve bizi yakaladı. Kendisine zorla bir şey yapmış değilim. Yaşını da bana 18 olarak söylemişti" dedi. Bu sırada duruşma salonunda bulanan S.A., sanığa "Niye yalan söylüyorsun. Yalancı" diye bağırarak tepki gösterdi. S.A, sanığı eve konuşmak için çağırdığını ileri sürerek, daha önceki ifadelerini tekrar edip şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma genç kızın ruh sağlığının olay nedeniyle bozulup bozulmadığının araştırılması için ertelendi.
Duruşma çıkışında ise, genç kız ve babası Rüstem A. bir süre adliye sarayı önünde bekledi. Sanığın çıkması üzerine Rüstem A. arkadaşı olan sanık Ali Küçük’e saldırdı. Babasıyla sanığın kavgasını S.A ayırmaya çalışırken, Rüstem A. yerden aldığı kaldırım taşını Küçük’ün başına vurdu. Başı yarılan ve kanlar içinde kalan Ali Küçük, yere düşerken, polis öfkeli babayı gözaltına aldı. Bu sırada S.A yerde yatan Ali Küçük’ün yanına giderek durumunu kontrol etti. Ardından da adliye sarayından uzaklaştı. Başından darbe alan Ali Küçük, ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Rüstem A. ise ifadesinde, ”Arkadaşımdı. Kızıma tecavüz etti. Hem de serbest geziyor. Zoruma gitti” dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.