Kızının mezarından 200 metre uzakta öldü

Şili maçı iptal

Kalbinden rahatsızlığı nedeniyle çok küçük yaşta yaşamını yitiren Lara'nın mezarına her gün gittiği öğrenilen Enke, daha önce Alman basınına, "Lara'nın mezarına gittiğimde rahatlıyorum. Sanki yanımdaymış gibi hissediyorum. Ama bazen çok canım yanıyor" açıklamasında bulunmuştu.2003 yılından bu yana psikolojik tedavi gören Robert Enke, kurtarmak için büyük uğraş verdiği kızı Lara'yı 2006 yılında kaybedince çok büyük acı yaşamıştı. Deplasmanda olmadığı her gün mutlaka Lara'nın mezarına gidip saatlerce vakit geçiren Enke önceki gün biricik yavrusuna kavuşmayı seçti.Güney Afrika’da yapılacak Dünya Kupası’nda Almanya’nın kalesini koruması beklenen Robert Enke’nin ölümü Alman kamuoyunu sarstı. Enke için düzenlenen anma törenine on binlerce kişi katıldı.Robert Enke için dün akşam Hannover'de düzenlenen ilk törene Alman futbolunun önde gelen isimleri katıldı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Theo Zwanziger, Teknik Direktör Joachim Löw ve kaptan Michael Ballack törende hazır bulunan isimler arasında yer aldı.Enke'yi uğurlama töreni için Hannover şehir merkezinde toplanan yaklaşık 35 bin kişi, burada yapılan ayinden sonra Hannover 96'nın maçlarını oynadığı AWD-Arena Stadyumu'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında Hannover 96 teknik ekibinden Jörg Schmadtke ve Andreas Bergmann ile eski milli oyuncu Hans Siemensmeyer'in de bulunduğu yürüyüş kolu, “Huzur içinde yat” yazılı bir pankart taşıdılar. Yüzlerce kişi, Enke için açılan 18 taziye defterini imzaladı.Eşi Teresa Enke, Robert'in bir mektup bıraktığını ve depresyon hastalığını gizlemek zorunda kaldığı için herkesten özür dilediğini anlattı.Siyah giysileriyle kameraların karşısına çıkan ve gözyaşlarını güçlükle tutabilen Teresa, “Biz her şeyi başarabileceğimize, sevgimizle bunun üstesinden gelebileceğimize inanmıştık, ancak işte bunu her zaman başaramıyorsunuz” dedi. Teresa, Enke için “Derin depresyon geçirdiği zamanlarda bu bizim için çok güçtü. Çünkü tüm motivasyonunu yitiriyor, hiçbir düzelme göstermiyordu” ifadelerini kullandı.2006 yılında küçük kızını kalp yetmezliği nedeniyle kaybeden, bu sene doğan bir kız çocuğunu evlat edinen Enke, Alman milli takımında yıldız isim olmaya adaydı. Hayatı futbol olan Robert Enke'nin 2010 Dünya Kupası’nda milli takım kalesini koruması bekleniyordu.Ancak Eylül ayında geçirdiği rahatsızlık Enke'yi yeniden umutsuzluğa sürükledi. Bağırsaklarında meçhul bir bakteriyel enfeksiyon teşhisi konulan Enke, haftalarca yeşil sahalardan uzak kalmıştı.Enke, “Aklıma hep, neden tam bu sırada ve neden yine beni buldu, sorusu geliyor. Ama oldu bir kere. Bunun da elbet üstesinden geleceğim” diyordu.Enke’nin eşi, tedavi sürecine ilişkin şunları söyledi: “Tüm bu yaşananların kamuoyuna yansımaması için de gösterdiği gayret de onu zorladı. Zira spor hayatına veda etmekten, özel hayatımızı ve her şeyi kaybetmekten korkuyordu, rahatsızlığın kamuoyuna yansımamasını istiyordu.”Alman Futbol Federasyonu, Enke'nin beklenmedik ölümü üzerine Cumartesi günü Şili ile oynanacak dostluk maçını iptal etti.