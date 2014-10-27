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Dünya

Kızının acılarına dayanamadı, ötenazi yaptırdı

İngiltere'de bir anne, kör olan engelli kızının çektiği acılara dayanamayarak, açtığı ötenazi davasını kazandı ve 12 yaşındaki kızın hayatına son verildi

27 Ekim 2014 18:29

Charlotte Fitzmaurice'nin12 yıl önce dünyaya gelen kızı Nancy, doğar doğmaz menenjit geçirdi. Kör olan Nancy, yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, günün büyük bölümünü acı içinde çığlık çığlığa geçiriyordu. 

Kızının bu acılarına dayanamayan anne, Yüksek Mahkeme'ye kızının hayatına son verilmesi için izin davası açtı.

posta.com.tr'nin haberine göre, Nancy'nin 24 saat hastanede yaşadığını belirten 36 yaşındaki anne, "Doktorlar doğar doğmaz menenjit geçiren Nancy için "4 yaşına kadar yaşar" dediler. 

12 sene hastanelerde kalarak Nancy'i bugüne kadar yaşattık. Morfin ve diğer güçlü ağrı kesicilere bağışıklık kazandığı için acıları dinmiyordu. Beyninde sürekli sıvı birikiyordu. Mahkemenin 'kabul' kararından 14 gün sonra kızımın hayatına son verildi. Artık huzura kavuştu; fakat ben kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi.

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