Kızını ve damadını öldürdü

Mersin'de bir kadın, kızını ve damadını tabancayla öldürdü, 1 yaşındaki torununu ağır yaraladı.



Alınan bilgiye göre, M.D, bir süredir görüşmediği kızı Güler Azrak (19) ve damadı Ferdi Azrak'ı (29) Siteler Mahallesi'ndeki evine davet etti.

Çift, beraberlerindeki 1 yaşındaki kızları Berfin Azrak'ı da alarak M.D'nin evine gitti. Anneyle kızı ve damadı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada, M.D, evde bulundurduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen tabancayla rastgele ateş açtı.

Olayda, Güler Azrak ile Ferdi Azrak, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük Berfin ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berfin'in başından yara aldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, M.D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alırken, olay yerinde 9 boş kovan bulunduğu kaydedildi.