Kızını toprağa verdi eyleme geri döndü

T24- Batman'da Tekel işçisi olan ve Ankara'da 46 gündür eyleme katılan Hüseyin Arslan'ın Talasemi hastası kızı 14 yasındakı Mizgin yaşamını yitirdi. Daha önce de 3 çocuğunu Talasemi hastalığı yüzünden kaybeden Arslan, Batman'a gidip kızını toprağa verdikten sonra tekrar eylem için Ankara'ya döndü...



Ankara'da 46 gündür eylem yapan Tekel işçisi Hüseyin Arslan, Talasemi hastası 14 yaşındaki kızını kaybetti. Acı haberi duyar duymaz kızı için Batman'a giden Arslan, kızını toprağa verdikten sonra tekrar Ankara'ya döndü.

Bu zamana kadar 3 çocuğunu da Talasemi hastalığı yüzünden kaybeden Arslan'ın, 7 yaşındaki oğlu Osman Arslan da aynı hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.



Batman işçilerinin konakladığı çadırda eyleme devam eden Arslan'a, çadıra taziyeye gelen diğer işçiler başsağlığı dileklerini iletti.



ACI HABER EYLEM SIRASINDA GELDİ



İzmir'deki Tekel iş yerinde çalışan Hüsniye Bayram ve Yasemin Çelenk kardeşler, kalp krizi geçiren babalarının vefat haberini eylemlerine devam ederken öğrendi.



Kız kardeşleri, ilk olarak günlerdir birlikte eylem yaptıkları, yemeklerini, giyeceklerini paylaştıkları arkadaşları teselli etti. Diğer illerden gelerek eyleme katılan işçiler de kız kardeşlere başsağlığı dileklerini iletti.



İki kardeş, arkadaşlarının desteğiyle babalarının cenazesine katılmak üzere eyleme ara vererek Ankara'dan ayrıldı.

kızını toprağa verdikten sonra tekrar eylem için Ankara'ya döndü...



Ankara'da 46 gündür eylem yapan Tekel işçisi Hüseyin Arslan, Talasemi hastası 14 yaşındaki kızını kaybetti. Acı haberi duyar duymaz kızı için Batman'a giden Arslan, kızını toprağa verdikten sonra tekrar Ankara'ya döndü.

Bu zamana kadar 3 çocuğunu da Talasemi hastalığı yüzünden kaybeden Arslan'ın, 7 yaşındaki oğlu Osman Arslan da aynı hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.



Batman işçilerinin konakladığı çadırda eyleme devam eden Arslan'a, çadıra taziyeye gelen diğer işçiler başsağlığı dileklerini iletti.



ACI HABER EYLEM SIRASINDA GELDİ



İzmir'deki Tekel iş yerinde çalışan Hüsniye Bayram ve Yasemin Çelenk kardeşler, kalp krizi geçiren babalarının vefat haberini eylemlerine devam ederken öğrendi.



Kız kardeşleri, ilk olarak günlerdir birlikte eylem yaptıkları, yemeklerini, giyeceklerini paylaştıkları arkadaşları teselli etti. Diğer illerden gelerek eyleme katılan işçiler de kız kardeşlere başsağlığı dileklerini iletti.



İki kardeş, arkadaşlarının desteğiyle babalarının cenazesine katılmak üzere eyleme ara vererek Ankara'dan ayrıldı.