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Yaşam

Kızını kurtaran anne öldü

Konya'da bir kadın, rüzgarın etkisiyle savrulan evin çatısındaki sac kaplamadan kızını korumak isterken hayatını kaybetti

09 Mart 2009 02:00

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir kadın, rüzgarın etkisiyle savrulan evin çatısındaki sac kaplamadan kızını korumak isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Emine Ergül (41), Karaağa beldesinde şiddetli rüzgarın savurduğu bir evin çatısındaki sac kaplamanın yanında yürüyen kızı Ayşe Ergül'e (4) doğru geldiğini fark edince, çocuğunu kurtarmak istedi. Sac kaplama, kızını olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan Emine Ergül'ün başına çarptı. Ağır yaralanan dört çocuk annesi Ergül, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesindeki kadın, burada yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Ergül'ün cesedini hastanenin morgundan alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Emine Ergül'ün kocası Ramazan Ergül, eşinin kefene sarılı cesedine sarılarak uzun süre ağladı.

Annesinin korumaya çalıştığı Ayşe Ergül'ün ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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