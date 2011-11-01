Kızını kesti gidip bakın dedi





T24-Gaziantep’te eve alkollü gelen 40 yaşındaki Mustafa Toktaş, tartıştığı kızı 19 yaşındaki Sevim Toktaş’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü





Milliyet'in haberine göre, Evden kaçarken yakınlarını arayan baba Toktaş, “Sevim’i kestim, ambulans çağırdım, gidip bakın” diyerek kayıplara karıştı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Mustafa Toktaş, kızı Sevim Toktaş’la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öfkesine hâkim olamayan Mustafa Toktaş, mutfaktan kaptığı bıçakla dehşet saçtı.





Kızı Sevim Toktaş’ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Mustafa Toktaş, kuzeni Mustafa Çetin’i telefonla arayarak, “Sevim’i bıçakla kestim. Ambulans çağırdım. Hastaneye götürdüler. Gidip bakın” dedikten sonra kayıplara karıştı.



