Kızını, 'Elalem ne der sonra' diye boğdu



T24 - K.Maraş'ta 15 yaşındaki kızını boğarak öldüren baba, " G.Antep'te tecavüze uğrayınca buraya göçtük. 'Elalem ne der' diye uyardık, ama o erkeklerle gezmeye devam etti. Namusumu temizledim" dedi.

Kahramanmaraş'ta, babası 44 yaşındaki Veli Yasavul'un erkeklerle gezdiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğü 15 yaşındaki Yıldız Yasavul'un ölümünün arka planı netleşmeye başladı.





Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yasavul Ailesi'nin Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşadığı, ancak genç kızın geçen yıl tecavüze uğraması üzerine ailenin Kahramanmaraş'a yerleştiği ortaya çıktı. Babayla birlikte gözaltına alınan anne ifadesinde, "Sürekli baba-kız kavga ederdi. 'Çevremizdeki insanlar ne der, eşdost bize iyi bakmaz' diye çok kez uyardık onu. Ama eşimin onu öldüreceği aklıma gelmezdi" diye konuştu.







Uyutup tecavüz etmiş





Olay önceki akşam Mehmet Akif Mahallesi Vakıflar Caddesi'nde yaşandı. Saat 23.30'da 155'e yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler 15 yaşındaki Yıldız Yasavul'un cesediyle karşılaştı. Genç kızın, babası tarafından dövülüp boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Yapılan araştırmada ailenin bir yıl öncesine kadar Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşadığı ancak Yıldız Yasavul'un tecavüze uğraması üzerine ailenin kızlarını da yanına alarak, Kahramanmaraş'a yerleştiği ortaya çıktı.



Geçen yıl iddiaya göre erkek arkadaşı, konuşma bahanesiyle genç kızı parka götürüp, içeceğine uyku ilacı kattıktan sonra tecavüz etti. Yıldız Yasavul'un şikâyeti üzerine yakalanan tecavüzcü tutuklandı. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan 6 çocuk babası Veli Yasavul, yaşanan olayın ardından ailesi ile birlikte ilçeyi terk edip Kahramanmaraş'a yerleşti. Mehmet Akif Mahallesi'nde ev kiralayan Veli Yasavul inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışıyordu. İddiaya göre baba Yasavul, erkeklerle gezdiği gerekçesiyle sık sık kızıyla tartışıyordu.







Eşi: Canavar gibiydi





Kızını elleriyle boğarak öldüren baba Veli Yasavul'un ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Hem kendini hem beni yaktı. Bir faydası olacaksa pişmanım. Namusumu temizledim. Onun için evimi, barkımı, memleketimi terk edip buralara geldim. Ama burada erkeklerle gezmeye devam etti. Daha önce kendisini defalarca uyardım. Ama o bildiğinden vazgeçmedi.



Onu takip ettim ve yine erkeklerle gezdiğini gördüm. Odasında tokat atıp dövdüm. Konuşmasın, karşılık vermesin diye iki elimle boğazına yapışmıştım. Sonra tepkisiz kalınca bıraktım.



Öldüğünü görünce eşime 'Öldü galiba, kimseye bir şey söyleme' deyip, kapıyı kilitleyerek dışarı çıktım." Cinayetten haberi olmasına rağmen polisi aramadığı için gözaltına alınan anne Emine Yasavul ise ifadesinde, "Korkumdan kimseyi arayamadım.





Gözlerinin içi kızarmış, gözü dönmüş canavar gibiydi. Korkumdan ses çıkartmadım. Sürekli baba-kız kavga ederdi. Yıldız'ın gezmesinden biz de şikâyetçiydik. 'Çevremizdeki insanlar ne der, elalem bize iyi bakmaz' diye çok kez uyardık onu. Ama eşimin onu öldüreceği aklıma gelmezdi" dedi. Katil zanlısı baba Veli Yasavul, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.













