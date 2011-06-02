'Kızını balkondan aşağı attığı' iddia edilen baba serbest

T24- "11 yaşındaki kızını balkon aşağı attı" iddialarını "Hatırlamıyorum, çok alkollüydüm" diyerek savunan baba Hakan D., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Çorum’da eve alkollü gelen baba Hakan D. (37) iddiaya göre yemek yapmadığı gerekçesiyle 12 yaşındaki kızını balkondan atmıştı. Küçük kız hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan baba Hakan D, emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. “Bilerek kızımı balkondan atmış olamam. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm” diyen Hakan D, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yüzünde elmacık kemiği kırılan Pınar D., yapılan tedavisinin ardından kardeşleri Aysel ve Hakan ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı yurda yerleştirildi. 14 yaşındaki Sevgi ve 15 yaşındaki Tarkan ise anneannelerinin koruması altına verildi.