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Yaşam

Kızını 40 dakika kucağında hastaneye taşıdı, ama kurtaramadı

Baba Ali Yalçın, traktörle yayladan köye dönerken römorkun devrilmesi sonucu ağır yaralanan kızını acil serviste görünce bayıldı

16 Temmuz 2015 21:36

Karaman'da 37 yaşındaki Ali Yalçın, traktörle yayladan köye dönerken, römorkun devrilmesi sonucu eşi ve 2 kızı yaralandı. Yalçın, römorkun altında kalan ağır yaralı 10 yaşındaki kızı Sevde Özlem Yalçın'ı, motosikletle ambulansa yetiştirmeye çalıştı ama kurtaramadı.

Yaz mevsimi nedeniyle yaklaşık 1 ay önce yaylada yaşamaya başlayan Ali Yalçın, bayram için ailesiyle birlikte köye dönmek üzere traktörle yola çıktı. Ancak traktörün römorku engebeli yolda devrildi. Römorkun üzerinde bulunan eşi 30 yaşındaki Dilek Yalçın ile kızları 9 yaşındaki Dilara Yalçın, römorktan fırlayıp yere savruldu. Ancak çiftin diğer kızı Sevde Özlem Yalçın, römorkun altında kaldı.

 

40 dakika kucağında taşıdı

 

Çevredekilerin yardımıyla güçlükle kızı Sevde Özlem Yalçın’ı, römorkun altından kurtaran Ali Yalçın ambulansa haber verdi. Yaylanın kent merkezine yaklaşık 2 saat uzakta olması nedeniyle, oradaki köylülerden birine ait motosikletle, kızını kucağına alıp ambulansa yetiştirmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dakika kızını motosiklette kucağında taşıyan Yalçın, yolda karşılaştıkları ambulansa teslim etti. Ancak sağlık görevlileri minik kızın kalbinin durduğunu saptadı. Sevde Özlem’in kalbi, ambulans ve kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yeniden çalıştırılamadı.

Kızı acil servise alındığı sırada, ambulans içinde kızının kanlarını gören Ali Yalçın bayıldı. Yere yığılan Yalçın, sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı. Kazada yaralanan eşi Dilek ve diğer kızı Dilara da başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

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