Kızına işkence yapıp dilendiren Suriyeli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te fiziksel şiddet uyguladığı kızı 9 yaşındaki M.C.\'yi zorla dilendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdullah C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bey Mahallesi\'nde dilencilik yapan M.C.\'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir vatandaşın ihbarıyla zabıta ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Vucudunda darp izleri ve yaralar görülen Suriyeli M.C., tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirildi. Kızın babası babası Abdullah C. ise dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli Abdullah C., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nce \'Çocuğa karşı eziyet etme\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI