Kızına 'cinsel tacizde' bulunan baba 15 yıl hapisle yargılanıyor

Konya'da 3 çocuk babası 31 yaşındaki M.A.M., 12 yaşındaki kızı R.M'ye cinsel tacizde bulunduğu iddasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Eşi M.A.M.'nin kendisine soğuk davrandığını öne süren 3 çocuk annesi Ü.M., geçen mart ayında kızı R.M. ve diğer 2 çocuğunu da yanına alıp, kardeşinin evine yerleşti.

R.M., bir gün annesinin yanına gelerek babasının kendisine yatağında cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Kızını yanına alıp savcılığa giden Ü.M., ayrı yaşadığı eşi M.A.M., hakkında şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı.

15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor

Şikayet üzerine yakalanan M.A.M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı ve Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan M.A.M. suçlamayı reddetti. Kızı R.M.'nin cep telefonundan porno film izlediği iddialarını öne süren M.A.M., "Kızımı gönderdiğim Kuran kursunda cep telefonundan arkadaşlarına porno içerikli görüntüler izlettiğini öğrendim, dayak attım. Sonra bana kin gütmeye başladı. Daha sonra evimizde sohbet toplantısı yaparken, sohbette bulunan hocaya rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış ve rüyanın tabirini yapmasını istemiş. Hoca bu rüyanın tabirini yapamayacağını söylemiş. Bu yüzden bana iftira atıldığını düşünüyorum suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'Taciz 3-4 ay boyunca devam etti'

M.A.M.'nin ifadesinin ardından kızı R.M.'nin ifadesine geçildi. Ancak küçük kızın ifadesi alınmadan önce babası M.A.M., geçici olarak mahkeme salonu dışına çıkarıldı.

Sosyal hizmet uzman eşliğinde ağlayarak ifade veren R.M., "Babam geceleri yatağıma gelip taciz ediyordu. Bu olaylar sayısını hatırlayamadığım kadar 3-4 ay boyunca sürdü. Bunlar olurken bazen uyuyordum. Bazen de korktuğum için uyumuş numarası yapıyordum. Bir keresinde sanık kardeşimi döverken ben karşı çıktığımda elinde bıçakla üzerime doğru geldi şikayetçiyim" dedi.

Sosyal hizmet uzmanı: Duygusal ve psikososyal bozulmalar var

Sosyal hizmet uzmanı da duruşmadaki açıklamasında, "Duruşma öncesinde mağdura duruşma süreci hakkında bilgi verildi. Mağdurun yaşına uygun fiziksel ve zihinsel gelişim özellikleri gösterdiği gözlemlendi. Olaydan kaynaklı duygusal ve psikososyal durumunda bozulmalar meydana geldiği, zaman ve mekan algısının tam olduğu, kendisini ifade edebildiği kanaati oluşmuştur, beyanlarına itibar konusunda takdir mahkemenin" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, iki tarafında delillerini bildirmeleri için duruşmayı erteledi. (DHA)