Kızına cinsel saldırı suçundan yargılanan baba serbest bırakıldı

Konya'da, 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 'baba', bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İstismara uğrayan çocuğun gönüllü olarak avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, karara tepki göstererek, "Şu an anne ve tüm kızları için koruma kararı çıkarmak için uğraşıyoruz. Yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

Konya'da 6 ay önce kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan baba bugün hâkim karşısına çıktı.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılandığı cezaevinden katılan baba K.Y., savcının cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Pes etmeyeceğiz"

Kararı duyuran Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da öz kızını istismar eden tarikat mensubu erkek hakkında az önce tahliye kararı çıktı. Şu an anne ve tüm kızları için koruma kararı çıkarmak için uğraşıyoruz. Yazıklar olsun. Bu düzen için tarikatçıları korumak çocukları korumaktan daha önemli. Pes etmeyeceğiz."

"Tarikat üyeleri diğer istismar iddialarını saklıyor"

Babanın nitelikli istismar suçundan yargılanması gerektiği de belirtilen açıklamada, "İstismarcı babanın başka çocuk istismarı eylemleri gerçekleştirdiğine çok fazla duyum alındı ancak, tarafların bulunduğu ortam, komşular, babanın üyesi olduğu tarikatın diğer üyeleri durumu o kadar iyi saklıyorlar ki, ne yazık ki diğer çocuklar kamuoyuna yansımadı. Şu an da 6 çocuğu bulunan istismarcı baba serbest. Çocukların annesi ise kendisinin ve çocuklarının hayatından endişeli. Bu adam tutuklanacak ve biz anne ile kızlarını yalnız bırakmayacağız" denildi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, baba K.Y. 2 yıl önce kızı R.S.Y.’ye cinsel istismarda bulundu. K.Y., istismarı başkalarına anlatmaması için R.S.Y’yi tehdit etti.

R.S.Y. yaşadıklarını bir arkadaşına anlatması sonucu konu savcılığa intikal etti ve K.Y. gözaltına alınıp tutuklandı.