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Yaşam

Kızımı seni ben öldürmedim!

Ferdane Cankılıç, sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki kızını öldürmekle suçlandığı kızının mezarına ilk defa gitti.

22 Eylül 2009 03:00

Ferdane Cankılıç, sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki kızını öldürmekle suçlandığı kızının mezarına ilk defa gitti. Kızının kabri başında, “Ben senin katilin değilim” diye ağıt yaktı.

Zonguldak'ın Kozlu Beldesi’nde geçen yıl 3.5 yaşındaki kızı Sümeyye’nin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve daha sonra delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ferdane Cinkılıç, bu bay am kızının mezarını ilk kez ziyaret etti. Cinkılıç mezar başında, “Daha önce gelecektim ama korktum gelemedim. Ben senin katilin değilim” diyerek ağıt yaktı.

Çöp konteynerinde bulunmuştu

Cinkılıç, olayın ardından polislere verdiği ifadede şüphelendiği birkaç kişinin ismini verdiğini fakat bu kişilerin gözaltına alınmadığını öne sürdü. Polis bir süredir kayıp olan çocuğun cesedini evin yakınındaki bir çöp konteynerinde çuval içinde bulmuş, olayla ilgili anne Ferdane ve sevgilisi olduğu iddia edilen maden işçisi C.B., gözaltına alınmıştı.

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