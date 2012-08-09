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Yaşam

'Kızım bana gülümsemiyordu, öldürdüm'

Yeni Zelanda’da kızını öldüren baba mahkemede öne sürdüğü gerekçe şok etti

09 Ağustos 2012 14:10

Yeni Zelanda'da yaşayan Kefu Ikamanu 2 yaşındaki kızını öldürdü.

\Mahkemede kızını ‘kendisine hiç gülümsemediği’ gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen babanın, soğukkanlılığı ile şaşırttı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kızının ‘şımarık’ hareketlerinin kendisini sinirlendirdiğini belirten babanın, bu nedenle küçük kızı duvara çarpıp tekmeleyerek öldürdüğü belirtiliyor.

2010 yılında gerçekleşen olayda kızı Seini’nin ölümüne neden olan babanın çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulunmaması ise tepkilere neden oldu.

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