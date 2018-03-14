'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdü, bebek başkasının çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 8 ay önce F.B.\'yi (13) tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla F.B.\'nin babası Emrah B. (44) tarafından öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım\'ın (17) yapılan DNA testiyle bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 14 Ağustos\'ta merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi\'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.\'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım\'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

\'HAMİLE BIRAKTI ÖLDÜRDÜM\'

Kanlar içinde kalan Yıldırım ise vurulduğu kamyonet ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen öldü. Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, \"Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin\" dedi. Emrah B., tutuklandı. Tecavüze uğradığı öne sürülen F.B.\'nin ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi gördü.

DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede F.B. ise, Muhammet ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söylemiş, kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlatmıştı. Mahkeme heyeti, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü\'ne gönderildi. Yapılan incelemede, \'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım\'dan alınan örnekler ve F.B.\'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır\' denildi.

\'CENAZEYİ BEDDUA İLE DEFNETTİM\'

Raporları gören baba Ali Yıldırım ise oğlunun yok yere öldürüldüğünü anlatarak, \"Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Hiç yok yere öldürüldü, üzerindeki bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum\" dedi.



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