'Kızıma anlattığım masalları film yaptım'

T24 - 'Süper Türk' filmi ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Tamer Karadağlı, kız babası olduktan sonra hayatının değiştiğini söylüyor. Karadağlı, "İnsanlar boş vakitlerinde çocuklarıyla ilgilenir, ben kızımdan kalan boş vaktimde iş yapıyorum" diyor.

Zaman'daki habere göre, "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'taş fırın erkek Haluk' karakteriyle seyircinin beğenisini kazanan oyuncu Tamer Karadağlı, bugünlerde 'Süper Türk' filmiyle de sinema izleyicisiyle buluşuyor. 16 Mart'ta vizyona giren filmde uzayda patlayan gezegenden Türkiye'ye düşen Ekber'in süper güçlere kavuşması anlatılıyor.

İlk defa yönetmen koltuğuna oturan Karadağlı, filmin kurgusunu çocukları düşünerek yaptıklarını söylüyor. Karadağlı, "Kızım Zeyno'ya anlattığım masalları film yaptım. Film, Küçükköy'e düşen Ekber'in 40 yaşından sonra süper güçlere kavuşup kötülere karşı savaşını ele alıyor. Ekber, elinde tesbihi olan tam bir kasaba delikanlısı. Aynı zamanda babasından çekinen bir Anadolu çocuğu" diye konuşuyor.

Oyuncu Tamer Karadağlı kız babası olduktan sonra hayatının değiştiğini anlatıyor. Kendini süper baba olarak tanımlayan oyuncu, "Genelde insanlar boş vakitlerinde çocukları ile ilgilenir ama ben boş vakitlerimde iş yapıyorum. Benim için önce kızım geliyor" diyor.

Zamanının büyük bir bölümünü kızı Zeyno ile geçirdiğini belirten Karadağlı, baba olmanın keyifli bir duygu olduğunu ifade ediyor. Baba olmadan önce her şeyi çok detaylı düşünmediğini dile getiren Karadağlı, "Çocuğunuz olduktan sonra daha çok şükretmeye başlıyorsunuz." ifadelerini kullanıyor. Kuralcı ve disiplinli bir baba olmadığını aktaran oyuncu Karadağlı şöyle devam ediyor: "Kızmın annesi Arzu daha kuralcı ve daha disiplinli. Ben biraz daha esneğim. Anneyi görünce ihtiyaçlar, babayı görünce oyun aklına geliyor. Kız çocuğunun nazını baba daha iyi çekiyor ama genelde kızımızla ilgili kararları annesiyle birlikte alıyoruz."

Süper Türk filminde başroldeki Tamer Karadağlı ile birlikte Arzu Balkan, Suna Keskin, Atilla Ercan, Buket Dereoğlu, Necmi Yapıcı, Cem Emüler de oynuyor.