Kızım yaşıtlarıyla oynamaktan hoşlanmıyor

Soru: Merhabalar 2 yaşında bir kızım var ve kendi yaşıtlarıyla değil büyüklerle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Yaşıtlarından ürküyor hemen korunmaya çalışıyor, anlam veremiyorum ve korkuyorum. Açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum.



Gönderen: Emine Y.



Cevap



Sayın Emine Hanım,



Küçük çocukların kendilerinden büyük çocuklar ile oynamayı tercih etmeleri doğaldır. 2 yaş dönemi çocukları halen ben-merkezci (kendilerini merkeze alan) oldukları için karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini okuyamazlar. Bu dönem çocukları ortak oyun kurmakta zorlanırlar. Yan yana ama birbirlerinden bağımsız oyunlar oynarlar.



Bir başka deyişle çocuklar aynı ortamda bulunurlar ama farklı oyunlar oynarlar. Yaş ilerledikçe ve belirli sosyal-duygusal gelişim aşamaları tamamlandıkça, çocuklar birbirleriyle oynamaktan keyif alır hale gelirler.



Kızınızın yaşıtlarıyla oynamak istememesinin çeşitli nedenleri olabileceği gibi genelde büyük çocuklarla oynamak, bu yaştaki çocukları daha güvende hissettirebilir. Yaşıtlarının sınırları belli olmayan ve düzensiz oyunları karşısında büyük çocukların oyunları daha anlaşılır gelebilir. 3 yaşından sonra çocuklar yaşıtları ile oynamaya başlarlar. Bu dönemde kızınızın sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeniz için kendi yaşıtları ile oyun oynayabilmesi için fırsat yaratabilirsiniz. Eğer sizin varlığınızın ona güven verdiğini düşünüyorsanız, yanında durup kızınızın güvende hissetmesini sağlayabilirsiniz. Zaman içerisinde kızınız kendiliğinden oyuna katılmayı isteyecektir.



İlginize teşekkür eder, çocuğunuzla mutlu bir yaşam dileriz.

