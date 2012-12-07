Kızım Siri, oğlum Mac

Bilgi merkezi Baby Center, Johnson&Johnson firması adına yaptığı araştırmada, ebeveynlerin çocuklarına koyduğu isimler hakkında ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya göre, Apple ürünleri geçtiğimiz yıllarda ebeveynlerin isim tercihlerini bir hayli etkiledi.

Bazı aileler kızlarına Apple ürünlerinde yer alan Siri uygulamasının adını veriyor. Ayrıca Mac kelimesi de erkek çocuklar için isim olarak tercih ediliyor. Apple da giderek popüleritesi artan isimler arasına girdi.

Öte yandan erotik üçleme Shades of Grey'deki karakterlerin isimleri Anastasia, Ana ve Grey, İngiliz Kraliyet ailesi üyeleri Harry ya da Pippa gibi isimler ve eski ABD başkanlarının isimleri de (Reagan, Kennedy, Carter, Lincoln, Nixon) tercih edilen yeni moda isimler arasında . (Deutsche Welle Türkçe)