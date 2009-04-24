Kızım saç yoluyor

Soru: 4,5 yaşında kızım var. Yaklaşık 2 yıldır saç yolmaları var her seferinde elinde bir tutam saç artık saçlarında açılmalar var. Çok üzülüyorum. Ben bunun yalnız olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yalnız derken arkadaşı yok bulunduğumuz ortamda. Bir türlü vazgeçiremedik. Ne yapmalıyım? Teşekkürler.



Gönderen: İlkay Ş.



Cevap



Sayın İlkay Hanım,



Kızınızın saç yolmalarının birden fazla nedeni olabilir. Paylaşımlarınız doğrultusunda saç yolmaların psikolojik nedenleri olabileceğini düşünüyoruz. Öncelikle hangi zaman ve durumlarda saç yolmaların sıklığı artıyor bunu gözlemlemeniz önemlidir. Çocuklar huzursuz hissettiklerinde, herhangi bir sıkıntıları olduğunda tırnak yeme, saç çekme, kaş yolma gibi birtakım tekrarlı hareketlerde bulunabilirler. Çoğu zaman kendilerini rahatsız eden şeyin ne olduğunu bilemezler ya da bunları ifade etmekte zorlanırlar. Bu noktada eğer bir sıkıntısı olduğu için saç yolmaları varsa bu sıkıntının kaynağını araştırmanız yararlı olacaktır. Daha sonrasında davranış gerçekleşmeden önlem alabilir, kızınızın saç yolmasına alternatif olacak davranışlar edinmesine yardımcı olabilirsiniz. Dikkatini başka yöne çekebilir ya da yumuşak bir oyuncağı sıkması için verebilirsiniz.



Sizin de belirttiğiniz gibi kızınız kendini yalnız hissediyor ve bu yüzden saç yolma davranışını gösteriyor olabilir. 2 yıl önce kızınız ilk kez saç yolma hareketine başladığında kızınızın hayatında büyük bir değişiklik olmuş olabilir (örneğin, kardeş doğumu, kayıp, yas, taşınma, okula başlama, annenin işe başlaması, vb.). Bu değişikliğin etkileriyle baş edebilmek için kızınız böyle bir davranış geliştirmiş olabilir. Bu davranış kızınızın hangi ihtiyacına cevap veriyor bunu araştırıp bulmanızı tavsiye ederiz. Yine bu süreçte kızınızla ilgilendiğinizi gösterin, onunla oyunlar oynayın, sevginizi sık sık ifade edin. Kızınızla birlikte farklı aktiviteler yapın. Birlikte yürüyüşlere çıkın, parka gidin, diğer çocuklarla vakit geçirebilmesine fırsat verin. Evde birlikte yemek pişirin, kurabiye yapın, kitap okuyun, dergilerden resimler kesip bunları kâğıtlara yapıştırın ve kızınız için kitaplar oluşturun. Kızınızla keyifli vakit geçirebilmenin yollarını araştırın. Ayrıca sizin kadar yaşıtlarıyla da zaman geçirebilmesi için fırsatlar yaratın.



Kızınızla birlikte mutluluklar dileriz.

