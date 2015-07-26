"Kızım 'canlı bomba' olması istenince Suriye’den kaçtı!"

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 32 kişinin hayatına mal olan intihar saldırısı ile bağlantısı olduğu ileri sürülen ve dün Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde gözaltına alınan 23 yaşındaki Özlem Y.’nin annesi Şaziye T., "Kızımın Suriye’ye gittiği doğru, ancak canlı bomba olması istenince korkup kaçtı ve Adana’da polise teslim oldu" dedi

Şaziye T., kızının ’canlı bomba’ olmadığının yakında ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Kızımın eşi hapse düştükten sonra Suriye’ye gittiği doğru, ancak canlı bomba olması istenince korkup kaçmış. Bunu bize, polise ve tedavi gördüğü hastanede doktorlara da anlattı. Kızımı ben hastaneden çıkardım. Çıktığı gün teyzesine gitmek üzere yanımdan ayrıldı, ondan sonra ortadan kayboldu nereye gittiğini ve ne yaptığını bilmiyorum."

Hastanede tedavi görmüş

emniyet genel müdürlüğü, IŞİD’in canlı bomba eyleminde kullanabileceği ileri sürülen 3 kadın militandan biri olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Özlem Y.’nin kendi isteğiyle Suriye’ye gittiği, burada IŞİD’e katıldığı anlaşıldı. Adana’nın Seyhan İlçesi’nde yaşayan Özlem Y., 2010 yılında aşık olduğu genç ile kaçtı. Bulunup evine getirilen Özlem Y., ailesi tarafından Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Çocuk Servisi’ne götürüldü. 2 kez hastanede psikolojik muayene olan Genç kız, yine sevgilisiyle kaçınca ailesi evlendirmek zorunda kaldı.

Geçen sürede 2 çocuk dünyaya getiren Özlem Y.’nin birçok suçtan sabıkası olan ve ismi açıklanmayan eşi cezaevine girdi. Bu sürede sosyal paylaşım sitelerinde tanıştığı kişilere inanan Genç kadın, onlarla birlikte IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitti. Suriye’de eğitim alan genç kadın iddiaya göre, ’canlı bomba’ olması istenince kamptan kaçıp, Adana’ya döndü. 10 Haziran’da polis karakoluna gelen ve kara çarşaf giyen genç kadın, başından geçenleri anlatıp, pişmanlığını dile getirdi.

Bir ay önce taburcu oldu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Teknik ve Organize Soruşturma Bürosu’na sorgulanmak üzere teslim edilen genç kadın, ’canlı bomba’ olarak ’gözlem’ ve ’genel psikiyatri muayenesi’ için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Acil Servisi’ne getirildi. Muayene edilen Özlem Y.’nin yatışı yapıldı. Genç kadın, ilaç tedavisi yapılmadan kadın koğuşunda gözlem altında tutuldu ve genel psikiyatri muayenesi için sevk edildiği heyet tarafından ’cezai ehliyetim tam’ olduğu raporu verilip, 27 Haziran’da da taburcu edildi.

‘Canlı bomba olması istenmiş’

Özlem Y.’nin ifadesinde, eşi cezaevine girdikten sonra internette tanıştığı kişilerle IŞİD’e katılmak üzere Suriye’deki kampa gittiğini, orada eğitim alırken ’seni canlı bomba yapacağız’ denildiği, bu yüzden korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Eşinin birçok suçtan sabıkası olduğunu ve PKK üyesi olduğunu ileri süren genç kadın, canlı bomba olmak istemediğini belirterek yardım istedi. Annesi Şaziye T.’ye teslim edilen genç kadının hastaneden çıktıktan sonra bir süredir giydiği kara çarşafı çıkartıp, normal kıyafetler giydikten sonra Antalya’ya gittiği bildirildi.