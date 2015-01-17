Kızılyıldız taraftarından Galatasaray'a 'domuz'lu protesto

THY Eurolegue TOP 16 E Grubu'nda Galatasaray'ın Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maç öncesinde Kızılyıldız taraftarları 'garip' bir eyleme imza attı.

İstanbul'da oynanan maçta bir Sırp taraftarın çıkan olaylarda öldürülmesi nedeniyle oldukça gergin bir atmosferde oynanan maçta, Sırp ekibinin taraftar grubu Delije, sarı-kırmızılı takımın koçu Ergin Ataman ve ekibimizin yer aldığı banchin bulunduğu bölgeye bırakılan bir domuz parçası bırakıldı.

Saha görevlileri tarafından fark edilen duruma müdahale eden temizlik görevlileri, domuz parçasınını kulübenin olduğu bölgeden uzaklaştırdılar.