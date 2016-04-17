Kızılyıldız-Partizan derbisinde olaylar çıktı

Sırbistan Süper Ligi playoff turu ilk maçında Kızılyıldız ile Partizan 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarının sonuna doğru tribünde çıkan olaylarda çok sayıda taraftar yaralandı.

Predrag Sikimic'in 85. dakikada attığı golle Kızılyıldız 1-0 öne geçerken, Evertone Luiz'in 90+5. dakikada attığı golle Partizan skoru eşitledi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Eurosport'taki habere göre, başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonuna doğru tribünde iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede çok sayıda taraftar yaralandı. İki takım taraftarlarının birbirine sandalye atması üzerine polis olaya müdahale etti.

Kızılyıldız takımının güney tribününde yaşanan olayların büyümesini engellemek için polis, taraftarlar arasında tampon bölge oluşturdu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı ise yaşanan olaylar nedeniyle geç başladı.