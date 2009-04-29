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Spor

Kızılyıldız kepengi indirdi

29 Nisan 2009 20:11


Sırbistan'ın ünlü takımlarından Kızılyıldız kulübü iflas etti.

Sırbistan Süper Lig takımlarından Kızıl Yıldız, küresel mali kriz nedeniyle iflas ederken, kulübün icra kurulu istifasını verdi.

Küresel mali krize yenik düşen, geçen hafta da kulüp başkanı Dobrivoje Tanasijevic'in istifasını verdiği Kızıl Yıldız Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''İcra kurulumuzun tümü istifa etmiştir. 3 kişilik geçici bir kurul, yeni kulüp başkanının seçileceği 8 Haziran tarihine kadar, kulübün başında olacaktır'' denilirken, ''Son derece zor şartlar altında çalışmış olan icra kurulu, bundan böyle futbolcuların sezonun geri kalan bölümünde başarı göstermeleri konusuna odaklanacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kulübün futbolcularına borçlu olduğu, şimdiye dek kimsenin borcunun kulüpte kalmadığı ve futbolcuların, alacaklarını en kısa sürede tahsil edecekleri de belirtildi.

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