Kızıltepe'de trafik kazası: 4 polis şehit, 1 polis yaralı



T24 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.





Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın ilçe çıkışında devrildiğini belirterek, “Kazada araçta bulunan polis memurlarımız Mustafa Acar, Hasan Babacan ve Aytaç Usta şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.





Şehit sayısı 4'e çıktı

Kazadan sonra, Mardin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen polis memurlarından Kuddusi Arısoy ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.





