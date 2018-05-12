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Kızıltepe'de sağanak; kerpiç ev çöktü, okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE,(Mardin),(DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, dün aşırı yağış nedeniyle kerpiç ev çökerken, okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

12 Mayıs 2018 13:20

Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE,(Mardin),(DHA) - MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, dün aşırı yağış nedeniyle kerpiç ev çökerken, okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Mardin merkez ve ilçelerinde bir haftadan beri devam eden ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle dün yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları olurken, Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Mahallesi\'nde kerpiç bir ev çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı evde maddi hasar meydana geldi. Bir haftadan beri devam eden yağmurlar eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiledi. Dün Kızıltepe\'de bulunan bazı okullarda eğitim gören öğrenciler, aşırı yağıştan oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve itfaiye ekiplerince su baskını oluşan bölgeden kurtarıldı. Kızıltepe\'nin birçok mahallesi su altında kalırken, tek katlı evlerin bulunduğu bölgelerde vatandaşlar da mahsur kaldı. 
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