Kızıltepe'de Kürtçe müzikli sokak defilesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı nedeniyle Kürtçe çalan remiksler eşliğinde düzenlenen ve ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi büyük ilgi gördü.

Çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla yapılan mağazanın açılış töreninde ilçede ilk kez bir sokak defilesi de düzenlenmiş oldu.

Kızıltepe'de Mardin Caddesi üzerinde açılan ve renkli görüntülere sahne olan açılış törenine katılmak üzere Kızıltepe'ye gelen Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Tuğba Altıntop, Elif Ece Uzun ve Şenol İpek, Marlee Jeans'ın 2012 yaz sezonu kreasyonundaki giysilerini giyerek sokak defilesinde sergiledi.

İlçede ilk kez düzenlenen sokak defilesini izleyen Kızıltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış ardından defileyi merakla izleyenlerin çoğunluğunu kadın ve gençler oluşturdu.

İzleyenlerin alkışları ve konfeti yağmuru altında defalarca üzerlerindeki giysileri değiştirerek mağazada satışı gerçekleştirilen giysileri Kürtçe çalan remiksler eşliğinde sergileyen mankenler gördükleri ilgiye şaşırdı.

Defile sonunda kendilerini izlemeye gelen yöre kadınlarını el sallayarak selamlayan manken Tuğba Altıntop, Kızıltepe'de gördüğü sıcak ve samimi ilgiden son derece mutlu olduğunu söyledi.

Defile ardından mağaza sahibi Mehmet Yavuz ile birlikte toplanan kalabalığı selamlayan ünlü mankenler daha sonra "Şemmame" şarkısı eşliğinde halay çekti.