Kızıltepe’de gerginlik

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bugün kutlanan Nevruz etkinlikleri sonrası bir grup, ilçe merkezine yürümek istedi. Grubu dağıtmak için müdahale eden polise, grubun karşılık vermesi üzerine olaylar şiddetlendi.

Kızıltepe İlçesi'nde bugün, otogar alanında kutlanan Nevruz etkinlikleri sonrası olaylar yaşandı. Etkinlikler sonrası bir grup, Kilise Caddesi'nden Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Grubu dağıtmak isteyen polise taşla karşılık veren göstericilere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, olaylar yaşanırken çevrede park halindeki bazı araçların camlarının kırıldığı görüldü. Polis ve göstericiler arasındaki olaylar, ara sokaklarda halen devam ediyor.